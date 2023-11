Come riporta Tuttosport, la Juventus starebbe pensando a Fabian Ruiz per il centrocampo. Il centrocampista,in forza al PSG,sta giocando poco e ha voglia di riscatto.Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ebbe il privilegio di averlo portato, nel 2018, in Italia dal Betis Siviglia.

Il PSG valuta lo spagnolo intorno ai 25-30 milioni di euro e il contratto del giocatore prevede almeno 5 milioni di euro annui.