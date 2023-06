Matrecano: “Dopo-Kim? L’uomo giusto è Scalvini”

Luigi Matrecano, procuratore napoletano, ha parlato ai microfoni di “TuttoMercatoWeb.com” del futuro della difesa azzurra. Il Napoli è infatti pronto alla cessione di Kim Min-Jae, vicinissimo al Bayern Monaco, ed è alla ricerca di un sostituto. Secondo l’agente, il club opterà per Giorgio Scalvini, classe 2003 dell’Atalanta.

Ecco le sue parole: “Ci sono diversi difensori che mi piacciono, ma se penso al mercato che fa il Napoli mi viene in mente Scalvini. Il Napoli si fionderà su di lui dopo aver ceduto Kim. Giocare lì non è come farlo all’Atalanta, ma penso possa tenere botta”.

Matrecano ha poi anche parlato dell’addio di Kim: “Mi dispiace per Kim, è cresciuto tantissimo, è giusto che vada a giocare in un grandissimo club. Lo è anche il Napoli, ma forse per il futuro imminente qualcuno ha obiettivi più importanti”.