Kim-United, parla l’entourage: “Non c’è mai stato un accordo”

I contatti tra il Napoli ed il Manchester United per la cessione di Kim sembrano intensificarsi, ma l’entourage smentisce le voci riguardo un accordo. Il coreano ha infatti una clausola rescissoria di circa 60 mln valida dall’1 al 15 luglio e i “Red Devils” sarebbero intenzionati a pagarla per portare il difensore a Manchester, sponda rossa. Ai microfoni di Star News Korea, un’emittente coreana, ha parlato direttamente un membro del suo entourage, affermando: “Con il Manchester United non c’è ancora un accordo. Lo United è interessato a lui da tempo, da quando giocava in Cina, ma si è trattato sempre e solo di una chiacchierata. Ora Kim è concentrato sul finale di stagione“.