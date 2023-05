Padovan: “Come ha fatto il Milan a eliminare il Napoli?”

Giancarlo Padovan, direttore di Calciomercato.com, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa del cammino degli azzurri in Champions:

“Il Milan eliminato dalla Champions? La vera domanda è come abbia fatto il Napoli ad essere stato eliminato dai rossoneri. Purtroppo sappiamo le risposte, ovvero le scelte arbitrali nefaste che hanno deciso la qualificazione. Il 4-0 in campionato, poi, non valeva nulla: il Napoli aveva già la testa altrove. Senza quelle scelte arbitrali, gli azzurri sarebbero in finale di Champions con uno Scudetto vinto. Poi indubbiamente il Napoli è arrivato un po’ stanco, ma il Milan è stato bravo e fortunato nel segnare quando ha avuto l’occasione. Anche perché il Milan non segna mai, se non con qualche ripartenza”.