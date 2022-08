È fatta per il passaggio di Raspadori al Napoli e il Corriere dello Sport riporta i dettagli della trattativa.

Il Napoli pagherà 5 milioni per il prestito, 25 per l’obbligo di riscatto e 5 milioni di bonus, che si attiveranno ad ogni qualificazione in Champions per i prossimi 5 anni.

L’accordo con il giocatore c’è da tempo, “Raspa” percepirà 2.5 milioni a stagione fino al 2027.

Si attende solo l’ufficialità ma Giacomo Raspadori vestirà la maglia azzurra.