Il Corriere del Mezzogiorno svela un retroscena sulla trattativa che porterà Ndombélé al Napoli.

Il francese arriverà in prestito per 500 mila euro e ha il diritto di riscatto fissato a 32 milioni. Cifra del riscatto molto alta, ma il Napoli ha studiato un piano qualora il giocatore giocasse bene.

La dirigenza infatti, si potrebbe accordare con il giocatore per un ingaggio inferiore e negozierebbe una trattativa con il Tottenham, per ottenere il centrocampista a qualche milione in meno.