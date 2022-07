Ounas per il Napoli è cedibile, su di lui squadre italiane e straniere. Il Corriere dello Sport scrive: “L’indiziato principale all’addio è Adam Ounas che ha resettato i profili social. L’algerino, in scadenza nel 2023, ha rifiutato il rinnovo. Su di lui ci sono Bologna e Torino in Italia mentre in Ligue 1 è seguito da Marsiglia e Nizza“