Il ritiro di Dimaro è stata, quasi sicuramente, una delle ultime tappe di Nikita Contini a Napoli. Il portiere è da anni presente nella rosa dei partenopei, ricoprendo il ruolo di terzo portiere. Ora però, evidentemente, vuole raggiungere qualche obiettivo della sua carriera professionistica e il Napoli iniziare una rivoluzione. La Sampdoria è stata la prima società a puntarci realmente come secondo. La trattativa dovrebbe chiudersi velocemente con un prestito con diritto di riscatto. L’italo- ucraino è nel giro degli azzurri dal 2008 con due esperienze in prestito in Serie B con Crotone e Vicenza, facendo anche belle prestazioni.