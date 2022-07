Tante le cessioni già piazzate dal Napoli, manca ancora qualche piazzamento per completare il quadro in uscita. Uno di questo pezzo per completare il puzzle è l’addio di Adam Ounas. L’algerino è stufo di aspettare il Napoli, e viceversa. Neanche l’avventura positiva a Crotone ha dato la giusta tranquillità alla dirigenza azzurra. Ora è il momento di dividersi, ambedue le parti cercano disperatamente vie di uscita. Inizialmente, il Monza sembrava la pretendente numero uno, poi la trattativa non è mai entrata nel vivo. La possibilità più concreta di un nuovo collocamento per l’esterno azzurro è la Ligue 1, in Francia, luogo dove è cresciuto e si è messo in mostra. In Italia è spuntato il Bologna, come offerente. Mihajlovic e la società rossoblu stravedono per il ragazzo. D’altronde l’allenatore ex Torino riuscirebbe ad inserirlo in un 3-5-2 o in un 4-2-3-1 assumendo ruoli di trequartista oppure seconda punta.