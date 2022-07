Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli è vicino a Simeone e alla cessione di Petagna al Monza.

Per l’argentino si potrebbe optare per un prestito con obbligo di riscatto, mentre per l’italiano, prestito da 4 milioni con riscatto a 15.

Un colpo vale l’altro, quindi, senza cessione dell’italiano non si procederà con l’acquisto del Cholito.