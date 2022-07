Con il rinnovo di Meret che slitta di volta in volta, il Napoli vorrebbe regalare a Spalletti un nome tra i pali.

Secondo il Corriere dello Sport, Kepa Arrizabalaga, in uscita dai Blues, gradirebbe la destinazione ma ci sarebbe un ostacolo, il suo stipendio. Lo spagnolo percepisce 8 milioni all’anno e per questo si potrebbe optare per un prestito.

Stessa situazione per Keylor Navas, anche lui in uscita dal proprio club.