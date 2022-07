Il Napoli di Luciano Spalletti che sta nascendo ha ancora un enigma da sciogliere: chi sarà il portiere titolare del Napoli il prossimo anno?

Ora che Ospina non ha rinnovato il contratto, sembra che sia giunta l’ora che Meret giochi titolare e provi a diventare il numero uno del futuro per il club partenopeo. Ma l’area tecnica ha ancora qualche dubbio.

Spalletti ha già fatto capire quanto desideri un portiere bravo nella gestione del pallone con i piedi, non propriamente un punto di forza del giovane talentino friulano e per questo motivo si stanno valutando altri portieri più esperti.

Però, nomi come Navas o Kepa sembrano irraggiungibili per un motivo: sono dei portieri che guadagnano troppo e potrebbero solo venire in prestito con la quasi totalità dell’ingaggio pagata dai club titolari del cartellino.

Ipotizzare questo scenario è alquanto complicato.

Fonte: Repubblica.