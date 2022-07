Paolo Bargiggia dice la sua sulla possibile trattativa Napoli-Bayern per Victor Osimhen. Nella mattinata è spuntata l’indiscrezione che i bavaresi avrebbero offerto circa 120 mln per acquistare il nigeriano, ma Bargiggia annuncia: “Il primo e unico contatto tra il Bayern e il Napoli risale a fine campionato. Ora i tedeschi in ottica Lewandowski stanno facendo le loro riflessioni. Se fossero davvero 120 mln, ADl non rifiuterebbe a trattare.”