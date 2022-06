L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle situazioni di Adam Ounas e Gianluca Gaetano. L’algerino non vuole rinnovare il contratto con il Napoli (scadenza 2023), e si starebbe guardando intorno: al momento su di lui ci sono Sampdoria, Torino e Monza. Gli azzurri hanno negato il ritorno alla Cremonese del centrocampista prodotto della Primavera, che per adesso andrà in ritiro con il club di De Laurentiis.