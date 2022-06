Victor Osimhen è un giocatore che a Napoli è sempre stato a mezzo servizio, ma nonostante ciò quest’anno ha segnato 14 goal senza rigori; insomma, un bel diamante grezzo su cui molti topo club puntano sul futuro.

La posizione di ADL sul nigeriano è chiara; potrebbe partire per delle proposte sui 100 milioni. Osimhen piace tanto in Premier, ma arrivano anche conferme sull’interesse del Bayern Monaco, che potrebbe individuare in lui il sostituto di Lewandowski, voglioso di andare via dalla Baviera.

Nel caso in cui Victor dovesse andare via, il Napoli ha già individuato tre eventuali sostituti su cui andare: Scamacca, Broja o Arnautovic. Ma prima bisogna vedere l’epilogo della vicenda Osimhen.

Fonte: Alfredo Pedullà.