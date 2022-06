Il caso Dries Mertens s’infittisce ogni giorno di più; ormai, se ne parla da quasi 2 mesi, dall’incontro che a fine aprile ci fu tra il belga e De Laurentiis nella casa del bomber, ma passi in avanti non se ne sono ancora fatti.

Per la Gazzetta dello Sport, questo stallo è dovuto principalmente al belga, che sta ancora aspettando prima di dare una risposta a De Laurentiis, voglioso e incalzante nel pressare il belga per ottenere una risposta definitiva.

L’attesa da parte di Mertens serve al giocatore per capire a fondo come sarà il suo futuro nel Napoli e che ruolo potrà ricoprire nel progetto tecnico di Spalletti, che ora sogna di tenere il belga. Insomma, Ciro, da fine stratega e conscio che fino a luglio questa questione potrebbe restare aperta, sta prendendo tempo per capire esattamente quanto e come sarà importante per Spalletti.

Fonte: Gazzetta dello Sport.