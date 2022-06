A poche settimane dalla sua partenza per Toronto, Lorenzo Insigne festeggia il suo ultimo compleanno in casa Napoli, con il club partenopeo che ha voluto augurare allo storico capitano un messaggio speciale in occasione del suo 31esimo compleanno.

“Compleanno in casa azzurra. Lorenzo Insigne compie 31 anni. L’attaccante del Napoli è nato il 4 giugno 1991. A Lorenzo vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli.”