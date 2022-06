Gennaro Gattuso può andare al Valencia e far ripartire dalla Liga la sua carriera di allenatore, dopo un anno sabbatico, e può riprendere dalla Spagna, posto dove negli ultimi mesi si è aggiornato.

Per quanto riguarda la squadra, Gattuso ha già avanzato le prime richieste e tra queste c’è anche un ex obiettivo del Napoli; infatti, Gattuso vorrebbe allenare e portare in Spagna Lucas Torreira, ex pupillo di Giuntoli, che ancora non sa se resterà alla Viola.

E, dunque, questo idillio solo sfiorato in Viola può costituirsi in Spagna.