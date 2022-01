Cristiano Giuntoli ha già individuato a chi assegnare la casella e il ruolo del dopo Ghoulam; tra i tanti parametri zero, l’algerino è destinato a partire e ad andare via, verso nuovi lidi.

Il profilo individuato per sostituirlo è quello di Olivera del Getafe, ma quest’operazione sarà fattibile solo in estate. A confermare ciò, ci ha pensato l’esperto di mercato della Gazzetta, Carlo Laudisa, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Queste le sue dichiarazioni:

“Giuntoli ha provato a prendere il terzino Olivera dal Getafe, ma il club ha detto di no; questo terzino, eventualmente, potrà arrivare in estate”.