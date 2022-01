La Gazzetta dello Sport ha svelato oggi l’interesse del Napoli, e di Spalletti, per Nedim Bajrami, promettente trequartista dell’Empoli:

“Napoli e Lazio si sono iscritte alla corsa per Bajrami. Gli azzurri si muovono in anticipo e cercano fantasia e gol per sostituire il partente Lorenzo Insigne. Spalletti apprezza Bajrami, così come Maurizio Sarri. E gli uomini di mercato della Lazio sottotraccia si sono già informati con l’ Empoli per capire i margini dell’affare”.