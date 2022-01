Tuttosport – Spalletti può sorridere, ritorna Insigne e ritorna l’abbondanza nei reparti! Le ultime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano ci sono buone notizie per Spalletti in quanto Insigne ieri ha svolto l’intera seduta mattutina con gli altri compagni di squadra e domenica il mister potrà schierarlo contro la Salernitana. Non si sa se dal primo minuto Questa decisione verrà presa soltanto poche ore prima del match. Il capitano potrebbe sedere in panchina, di fianco a Victor Osimhen che sta continuando a passo spedito verso il recupero atletico definitivo. Scalpita il nigeriano, ha voglia di tornare ad essere decisivo come prima del crac alla testa e sogna un posto da titolare fin dal derby contro la Salernitana. L’ attacco degli azzurri tornerà al completo nella giornata di domani, perché è atteso di rientro dal Camerun anche Adam Ounas. La sua Coppa d’ Africa è finita ieri pomeriggio, dopo il 3-1 incassato dall’ Algeria. E’però improbabile che possa essere convocato, anche perché avverte un dolorino che non gli ha permesso di essere convocato per il match Algeria-Costa d’ Avorio