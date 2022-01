CdS – Il Marsiglia si defila nella corsa a Tagliafico! I dettagli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per portare Nicolas Tagliafico al Napoli. Secondo il quotidiano adesso ci sarebbe un rivale che s’ è defilato nella corsa al terzino argentino dell’ Ajax in cerca di gloria altrove. Il Marsiglia, che lo cercava, ma ha appena preso Kolasinac dall’Arsenal. Tra le opzioni più concrete c’ è il Napoli, che ha già chiesto al club olandese l’ argentino in prestito con diritto di riscatto. L’ Ajax, al momento, è rigido, non accetta questa formula, pretende la cessione a titolo definitivo o di inserire l’ obbligo a giugno. Il suo agente prova a mediare mentre Tagliafico, contratto in scadenza nel 2023, è in attesa. Sta giocando poco, appena trecento minuti in campionato, e spera di ricevere presto notizie sul suo futuro.