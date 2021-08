Ieri è andato in scena il summit di mercato tra Spalletti e ADL per quanto riguarda il mercato ed è stato un summit molto lungo e pieno di argomenti.

Come riporta il Mattino, i due, insieme a Giuntoli, hanno praticamente dato il via libera per le partenze di Lupero e Tutino; in uscita ci dovrebbero essere anche Ounas e Machach, che da qui al 31 agosto dovrebbero lasciare il club azzurro, anche se a Spalletti non dispiacerebbe trattenere l’algerino.

In seguito, si è parlato anche tanto dell’altra faccia del mercato, quello in entrata che è bloccato dall’inizio: infatti, non avendo ceduto nessun big, si possono imbastire solo operazioni in prestito con diritto di riscatto.

Per la fascia sinistra piacciono sempre i profili di Emerson e Mandava del Lille, mentre a centrocampo, per sopperire all’addio di Bakayoko e all’infortunio di Demme, si pensa a uno tra Berge dello Sheffield o Thorsby della Sampdoria. Infine, non è da escludere l’arrivo di un altro centrale difensivo dopo l’uscita di Luperto.