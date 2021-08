Ieri, all’allenamento mattutino del Napoli, ha assistito un tifoso speciale: stiamo parlando di Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli per il centrodestra.

Come riporta il Mattino, la sua presenza in ritiro non è casuale: infatti, Maresca è un grande tifoso azzurro e ovviamente non lo nasconde, anche per sottolineare la fede calcistica di Gaetano Manfredi, noto juventino. Infatti, il candidato sindaco ha incontrato e salutato anche il tecnico, Insigne e il figlio del presidente.

Inoltre, Maresca ha avuto anche un pranzo con De Laurentiis, dove ha parlato sia di calcio ma anche di programmi elettorali, come la riqualificazione del Maradona, al centro di profondi scontri tra ADL e De Magistris.

Il patron del Napoli ascolterà entrambi i programmi elettorali sullo stadio, sia del candidato del centrosinistra sia del candidato del centrodestra: di sicuro non ci sarà un endorsement netto, come quello fatto da ADL a De Luca lo scorso anno.