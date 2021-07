UFFICIALE – Giuseppe Pezzella è un nuovo giocatore dell’Atalanta: il comunicato

Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, sui propri canali ufficiali, Giuseppe Pezzella è un nuovo calciatore dell’Atalanta! Il terzino sinistro arriva a Bergamo in prestito con obbligo di riscatto solo al verificarsi di certe condizioni (qualificazione in Champions e 20 presenze in campionato). Un altro napoletano dunque che si accasa lontano dal Vesuvio! L’ex giocatore del Parma infatti è nato a Monteruscello nel 1997. Di seguito il comunicato ufficiale dell’Atalanta pubblicato sul sito della squadra bergamasca:

“Atalanta B.C. comunica l’acquisto del calciatore Giuseppe Pezzella dal Parma a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Napoli il 29 novembre 1997, è un esterno sinistro di piede mancino che a 23 anni può già contare 90 presenze in Serie A e che con la maglia dell’U20 azzurra era stato tra i grandi protagonisti del Mondiale del 2017 in Corea del Sud“.