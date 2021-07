Montervino: “Non esiste Napoli senza Insigne! Vi dico la mia sugli azzurri ed il calciomercato”

L’ex capitano del Napoli ed attuale dirigente del Taranto, Francesco Montervino, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per dire la sua sugli azzurri di Luciano Spalletti. Queste le sue parole: “Un giocatore con le qualità di Emerson Palmieri farebbe le fortune di questa squadra! Il mercato è piuttosto bloccato ma servirebbe un sostituto anche di Demme. Spalletti avrebbe dato a lui le redini del centrocampo e, con la sua assenza, servirebbe un giocatore con qualità tecniche ma soprattutto caratteriali simili. Con i ritiri il nuovo tecnico valuterà i ragazzi a disposizione e se, il Napoli non dovesse intervenire sul mercato, significa che Spalletti crede cecamente nei calciatori a disposizione.

Mertens? E’ normale che con l’avanzare dell’età cambiano i compiti di un calciatore! Dries non sarà più il perno dell’attacco partenopeo ma sarà determinante per la crescita dei nuovi ragazzi, su tutti Victor Osimhen!

Insigne? Non esiste il Napoli senza il suo capitano! Giocammo insieme in un trofeo Birra Moretti, da allora ne è passato di tempo e, l’ultimo Europeo, lo ha consacrato come indiscusso campione. Quando i tempi si prolungano troppo, diventa sempre più difficile trovare un accordo ma se conosco il presidente, difficilmente partirà qualcuno. Se davvero gli interessi sono gli stessi, allora sono convinto che Insigne ed il Napoli troveranno la quadratura dell’affare molto presto“.