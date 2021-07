Valter De Maggio, giornalista, ha fatto il punto sul mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Emerson Palmieri resta il primo nome sulla lista di Giuntoli, ma il Chelsea non vuole cederlo in prestito con diritto di riscatto. Inoltre, in caso di addio di Ghoulam, il Napoli potrebbe fare anche un altro acquisto. Interessa Fabiano Parisi dell’Empoli, anche se oggi è emerso il nome di Olivera del Getafe”.