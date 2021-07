Come riportato da Fabrizio Romano di Sky Sport via twitch, domani potrebbe essere una giornata importante per il passaggio di Mario Rui al Galatasaray. Da tempo la squadra turca è interessata al terzino portoghese, che il Napoli non ha problemi a vendere. Si attendeva l’offerta ufficiale, intanto l’agente del calciatore sta lavorando alla trattativa; da capire la cifra che verrà proposta agli azzurri.