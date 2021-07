Il Napoli continua a lavorare per migliorare la rosa, per la prossima stagione. L’incontro tra De Laurentiis e Spalletti, quest’oggi, ha sicuramente gettato altre basi, per i profili da seguire.

Tra i ruoli su cui lavorare sono il terzino sinistro e un centrocampista. Proprio per quest’ultimo, uno dei nomi che piace al Napoli è quello di Mattias Svanberg. Secondo quanto rivela il Corriere di Bologna, il centrocampista svedese si trova ad un bivio, per il futuro: rinnovo o cessione in estate.

Il quotidiano, inoltre, rivela che, non solo il Napoli è sulle sue tracce, ma ci sono anche Atalanta, Inter, Juventus e Milan.