Vince la Spagna e vola in semifinale, dopo un pesantissimo pareggio arrivato dopo i 120 minuti, la lotteria dei rigori la vincono i ragazzi di Luis Hernique. Sofferenza e freddezza, 2 rigori sbagliati per parte ma ben 3 segnati dalle furie rosse che vincono e questa sera conosceranno la propria avversaria che sarà una fra Italia e Belgio. Nonostante tutto però la Svizzera ha riscritto la propria storia, dato che non avevano mai raggiunto un quarto di finale in questa competizione.