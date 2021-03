Calemme: “Non solo Atletico Madrid, diverse top spagnole sono su Fabian! Vi svelo le possibile cifre”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di AS, Mirko Calemme, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per dire la sua sulla possibile cessione di Fabian Ruiz. Queste le sue parole: “Non solo l’Atletico Madrid, è già noto da molto tempo l’interesse di tutte le migliori squadre spagnole verso il centrocampista del Napoli. Il prezzo del cartellino però, ovviamente, è un po’ calato rispetto alle precedenti valutazioni. La cifra si aggira intorno ai 70 milioni di euro anche perchè, dopo il Covid, le prestazioni sono nettamente migliorate. Inoltre ci sono ancora gli Europei quest’estate e Fabian Ruiz è già da diversi anni nel giro della nazionale. La sua posizione piuttosto avanzata, mette in mostra tutte le sue superbe qualità ed è per questo motivo che il prezzo potrebbe continuare a salire“.