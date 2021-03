Emanuele Calaiò: “Osimhen sarà decisivo”

L’arciere Emanuele Calaiò, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss. Di seguito, le parole rilasciate dall’ex numero 9 azzurro:

“Bucchi è stato un compagno fortissimo, un onore potere fare reparto con lui, ha fatto goal molto importanti negli anni precedenti. Con noi, non ha segnato tanto ma ci ha aiutato a fare molti goal. Osimhen in questo momento è più brillante di Mertens per doti atletiche e fisiche. La rete segnata contro il Bologna rappresenta il suo marchio di fabbrica. Gattuso per Milano punterà sulle ripartenze e si affiderà a lui“.