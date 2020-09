LE PILLOLE DI MN – Sono su YouTube gli aggiornamenti di mercato del Napoli

Nel nostro consueto appuntamento serale con MondoNapoli Live sono state fornite importanti notizie di calciomercato. Per quanto riguarda l’affare Arek Milik si accendono le sirene inglesi del Tottenham che dimostra di essere seriamente interessato al polacco dopo l’accordo saltato con la Roma.

E proprio il nostro esperto ci spiega cosa non è andato a buon fine con la società giallorossa. Mentre uno solo tra Koulibaly e Maksmovicandrà via al 90%.

Parlando degli esuberi in rosa da piazzare quanto prima abbiamo Tutino in direzione Salernitana e Palmiero in direzione Chievo. Poi in uscita c’è anche Fernando Llorente che vorrebbe restare in Italia, magari al Benevento ma non è esclusa un ipotesi last minute dell’Inter, e Ounas che preferisce la Francia. Luperto resta conteso tra Genoa (dove è il nome numero uno sul taccuino del direttore sportivo Faggiano) e Crotone che lo richiede con insitenza. Discorso diverso per Younes che ha diverse squadre interessate ma in questo caso è il Napoli che deve capire se riuscirà ad acquistare un altro esterno altrimenti potrebbe restare.

Per quanto riguarda il mercato in entrata i nomi sono allettanti ed il nostro esperto è pronto a fare il punto della situazione.