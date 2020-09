Dossena: “Osimhen non è l’unico talento, Fabian ha stoffa da vendere. Su Mario Rui…”

L’ex calciatore azzurro Andrea Dossena ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CRC durante la trasmissione “Il Sogno Nel Cuore”: “La questione non è utilizzare il 4-2-3-1 a inizio partita o a gara in corso. L’importante è che Gattuso abbia a disposizione per il suo arco più frecce da utilizzare in base agli avversari da affrontare di volta in volta. A Parma ad esempio, Osimhen è entrato nella ripresa e ha spaccato la partita. Magari, se fosse entrato un altro al posto del nigeriano, non avrebbe fatto la differenza in maniera così marcata. Osimhen non è il solo talento da valorizzare al massimo presente nell’organico azzurro. Anche Fabian Ruiz ha stoffa da vendere, d’altra parte il Napoli l’ha pagato tanto. Può crescere ancora e lo farà in Serie A, un campionato che non ha la stessa intensità e lo stesso tasso tecnico della Premier, ma che resta il torneo più formativo d’Europa. Per un giovane, misurarsi in Italia, vuol dire aprire i propri orizzonti”.

Su Mario Rui – “Nonostante sia stato spesso bersagliato dalle critiche, Mario Rui si è messo a lavorare sempre con grande impegno. Si è aggrappato al traghetto Sarri, ovvero ha immagazzinato le letture di gioco derivanti dal sistema dell’ex tecnico del Napoli, e ha imparato a cavarsela in ogni situazione. Non diventerà un top in Europa, ma sarà sempre un calciatore molto utile per il Napoli”.