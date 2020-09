CdS – Ghoulam, al suo futuro ci sta pensando Mendes: sondato il terreno con un club inglese

Faouzi Ghoulam è alla ricerca di una nuova avventura. Ormai destinato a lasciare Napoli, al suo futuro ci sta pensando il potente agente portoghese Mendes che sta sondando le opportunità sul mercato. Fra queste, il Wolverhampton. Il club inglese pare sia interessato al terzino azzurro, una soluzione interna <<interna>> per risolvere la ricca situazione contrattuale di Faouzi. Inoltre, in dubbio anche Hysaj. La sua permanenza è in bilico, anche se Gattuso spinge per la conferma. Lo riporta Il Corriere dello Sport.