Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, ha parlato del mercato del Napoli, partendo da una frase di De Laurentiis oggi in conferenza. Di Marzio ha parlato delle uscite e, in particolare, di Milik e Koulibaly:

“Oggi, ADL, quando parlava di avvoltoi, si riferiva alla Juventus per l’affare Milik; infatti, i bianconeri non vogliono spendere 40 milioni per il polacco, ma inserire delle contropartite per il polacco che il patron del Napoli non vuole. Per quanto riguarda Koulibaly, della sua cessione se ne sta occupando solo il procuratore Ramadani, perché Napoli e Manchester City non parlano ad oggi. Il Napoli vuole 70 milioni, ma il Manchester City non vuole pagare questi soldi, ma vuole, invece, fare magari uno scambio, inserendo il giovane Eric Garcia, in uscita dai Citizens, ed abbassando il conguaglio, ma ad ogi lo scambio è solo un’ipotesi”.