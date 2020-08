Rai, Venerato: “Il Napoli ha ufficialmente rifiutato quattro contropartite per Milik. Resta in gioco una sola opzione, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’affare con la Roma per Arek Milik. Queste le sue parole: “La trattativa per Milik si sta rivelando più difficile del previsto. ADL ha rifiutato ben quattro contropartite tecniche offerte dai giallorossi per il polacco, questi erano: Fazio, Cristante, Pau Lopez e Kluivert. L’ultima opzione, che è anche da sempre la più papabile, è Under. Il turco sarebbe perfetto per il 433 di Gattuso anche perchè l’altro obiettivo partenopeo, Veretout, non è sul mercato“.