Stando a quanto riportato da SportMediaset, Maurizio Sarri sta pensando ad un ex azzurro per il dopo Pjanic. L’ex tecnico di Napoli e Chelsea oltre ad Arthur sta già pensando ad un altro acquisto per la mediana. Infatti secondo il portale continuano i contatti fra i bianconeri e Jorginho.

La cifra chiesta dai blues è molto ingente ed Andrea Agnelli ha pronto un piano per snellire il costo del cartellino. Infatti il presidente del club bianconero farà di tutto per portare il centrale a Torino, e pare sia pronto ad offrire una cifra inferiore ai 60 milioni di euro più il cartellino di Andra Rabion.