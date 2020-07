Alle ore 19.30 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia andrà in scena Atalanta-Napoli. Le due squadre, attualmente divise da 12 punti, sono probabilmente le due compagini più in forma del campionato e puntano entrambe ad un posto in Champions League. Questi gli 11 titolari scelti da Gattuso e Gasperini:

ATALANTA – Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata.

NAPOLI – Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.