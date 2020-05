Può andare e forse andrà, ma Dries Mertens non è ancora andato nonostante il pressing di Inter e Chelsea. Sullo sfondo c’è sempre il Napoli. Il legame è forte, c’è senso di appartenenza e la sintonia con Gattuso è totale. E poi ci sarebbe un desiderio, rinnovare e magari restare a Napoli da dirigente. Ma è l’accordo che non c’è. Il tempo stringe ed è quasi scaduto. Dopo una stagione pesante e con strascichi da tribunale, tutto è più sofferto. Non è solo una questione di soldi. Ci sono in ballo volontà, scelte e segnali richiesti. De Laurentiis e Mertens attendono ancora. Il Napoli è la priorità, ma ci proposte che lo tentano. A riferirlo è Sky Sport.