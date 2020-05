Da domani inizieranno gli allenamenti di squadra. In queste ore è in corso il dibattito per perfezionare il protocollo della FIGC e permettere che questo avvenga, ma non si tornerà alla normalità. Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, rispetto ad adesso, ci sarà qualche modifica, che riguarderà sedute con il pallone, ma senza contatti e partitelle, in attesa di arrivare ad un allenamento di gruppo vero e proprio.