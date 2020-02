Amrabat alla fine è diventato un calciatore della Fiorentina.

Ma il Corriere del Mezzogiorno rivela una curiosità: il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ci ha provato fino alla fine per portarlo in azzurro, parlando con lo staff del calciatore negli ultimi due giorni di calciomercato.

È però prevalsa la volontà del giocatore di giocare in maglia viola.