Sky – Asse Llorente – Politano: lo spagnolo non piace a Gattuso ma il Napoli non vuole vincoli contrattuali

Ultimamente si è molto discusso del probabile scambio Politano – Llorente e le voci non si sono ancora calmate. A sostegno di questa probabile azione di mercato c’è Francesco Modugno. Il giornalista di Sky nel corso di ‘Sky Sport 24 calciomercato’ chiarito la situazione: “Llorente non sembra essere per caratteristiche il centravanti che piace a Gattuso. Potrebbe starci lo scambio con Politano anche perchè sugli esterni il Napoli si ritrova con Mertens e Callejon in scadenza e Lozano, il cui potenziale ancora è da scoprire. Un giocatore come quello dell’Inter potrebbe servire eccome, anche se Il Napoli opta per uno scambio ma senza vincoli futuri“.