Il giornalista Niccolò Schira, attraverso il suo profilo Twitter ha diffuso alcuni aggiornamenti circa l’affare Kumbulla. Secondo il giornalista, la società azzurra sarebbe in vantaggio per l’acquisto dell’albanese: “#Napoli al lavoro per anticipare tutti (Juventus, Inter e Atalanta più un paio di club inglesi) su Marash #Kumbulla (classe 2000). ADL pronto a offrire 20 milioni di euro al #Verona. #calciomercato”.

