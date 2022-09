Dopo il match contro l’Everton, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato a BT Sport dell’infortunio di Fabio Carvalho. Queste le sue parole: “Non credo sia un problema serio, ma è qualcosa di muscolare. Presto dovrebbe tornare a disposizione ma non sono sicuro che possa esserci già mercoledì in Champions. Oggi non è stata facile, tra quattro giorni ci attende un’altra sfida durissima”.