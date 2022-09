Durante la sua intervista post Fiorentina-Juventus, il tecnico dei viola Vincenzo Italiano è tornato sul pareggio contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Potevamo fare qualche gol in più ma ci resta la buona prestazione. Anche quella con il Napoli con un pizzico di malizia e di qualità in più secondo me potevamo vincerla, stiamo lasciando qualche punto per strada, speriamo di riprenderceli. Sono dispiaciuto perchè lavoriamo in modo specifico per queste gare”.