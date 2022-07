Dopo l’addio di Lewandowsky i bavaresi sono in cerca di un attaccante che lo sostituisca, il maggiore indiziato è Victor Osimhen. A quel punto si innescherebbe un giro di attaccanti che riguarderebbe di conseguenza anche il club azzurro. Secondo quanto riporta Claudio Raimondi, a Castel Volturno ci sarebbe infatti un piano per Cristiano Ronaldo in caso di cessione dell’attaccante nigeriano. Al momento secondo quanto riportato da Sportmediaset – CR7 al Napoli sarebbe solo una suggestione, anche perché non c’è una vera e propria trattativa in atto.