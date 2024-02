Napoli, Juan Jesus esulta sui social: “Questa è la via!”

Al Maradona il Napoli vince in rimonta contro il Verona per 2-1 grazie alla rete di Kvaratskhelia al minuto ottantasette. La squadra partenopea parte forte creando tante occasioni con l’attaccante georgiano, in buona forma, ma Montipò è stato altrettanto bravo a dire di no. Il portiere del Verona è stato decisivo anche nella ripresa su Simeone, ma poi è stata decisiva la rete di Kvara a regalare un sorriso ai tifosi.

Juan Jesus difensore del Napoli, ha pubblicato un post su Instagram per festeggiare la vittoria in casa: “Tre punti di voglia pura, carattere, grinta. Una reazione da Napoli. Una vittoria da Napoli. Questa è la via!”.