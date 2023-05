C’è una novità dell’ultim’ ora riguardante Udinese-Napoli. Infatti secondo quanto trapela il Napoli ha avuto il consenso del Prefetto Claudio Palomba di trasmettere sui vari maxi schermi del Maradona il match di giovedì sera tra Udinese e Napoli, in programma alle 20.45 alla Dacia Arena. Il match potrebbe valere lo Scudetto per gli azzurri. C’è comunque però da considerare, oltre il consenso dell’ordine pubblico, l’ipotesi che già mercoledì sera potrebbe esserci la matematica certezza del tricolore. In ogni caso il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato che i biglietti, disponibili già da ora per gli abbonati, hanno un costo simbolico di 5 euro e la vendita libera partirà dalle ore 18.00. Previsti 8 maxi schermo per l’evento, 1 per ogni settore.