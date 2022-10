Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Luciano Spalletti è entrato in sala conferenze a Castel Volturno con due rose per ricordare Mahsa Amini e Hadis Najafi, le due ragazze scomparse in Iran.

Il tecnico azzurro ha poi parlato della partita che si svolgerà oggi alle 15 contro il Torino al Maradona:

“Ogni partita è utile a ricordare se siamo forti oppure no. Il percorso sarà lungo e difficile e serve impegno costante in ogni singolo allenamento. Nonostante le Nazionali e i viaggi ho visto i giocatori presenti con la testa: direi che siamo pronti, stanno tutti bene. Tutti avranno spazio: Raspadori o Simeone? Sono sicuro che giocheranno entrambi.”